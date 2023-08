So hätte sich Robert Gerling seinen Einsatz für den Klimaschutz in Delmenhorst sicher nicht vorgestellt. Der Klimaschutzmanager der Stadt Delmenhorst hat die Verwaltung Ende März 2023 in Richtung Bremen verlassen. Doch Gerling wirkt nach – wenn auch in einer vielleicht nicht vorhergesehenen Weise. Weil er nicht mehr für die Stadt arbeitet, muss diese ihm auch kein Gehalt mehr zahlen. Sein eingesparter Lohn könnte nun zum Klimaschutz beitragen, indem der Fördertopf für Solaranlagen auf Balkonen von Privatleuten aufgestockt wird.

45.000 Euro zusätzlich für private Balkonkraftwerke

Der Start für diesen Fördertopf ist in diesem Jahr reichlich ruckelig angelaufen. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger großes Interesse daran haben, per Photovoltaik-Anlage daheim selbst Strom zu erzeugen. Aus diesem Grund will die Stadt die Fördersumme von derzeit 15.000 Euro um 45.000 Euro aufstocken. Das geht aus einer Vorlage für den nächsten Umweltausschuss am Dienstag, 5. September, um 17 Uhr in der Markthalle hervor. Am Ende muss der Rat dem zustimmen.

Mehr Informationen: Ruckeliger Start des Förderfonds größer als Größer als Zeichen Die Bezuschussung von Photovoltaik-Anlagen auf Balkonen von Mietern und Eigentümern wurde bereits im Dezember 2021 nach Antrag der Grünen beschlossen. Doch bis Juli wusste man nicht so recht, was die Stadt überhaupt plant, um den Ratsbeschluss umzusetzen. Dann stellten Ralf Dominke (Grüne) und Robert Gabriel (SPD) im Stadtrat unbequeme Nachfragen und kritisierten Intransparenz. Einige Tage später informierte die Stadt dann über das Antragsverfahren für Bürger auf der eigenen Homepage.

Bis zu 200 Euro pro Haushalt

Pro Haushalt soll eine solche Anlage mit maximal 200 Euro gefördert werden. Ziel ist es, den CO₂-Ausstoß in Delmenhorst weiter zu senken. „Balkon-PV-Anlagen sind ein niedrigschwelliges, effektives Instrument zur finanziellen Entlastung privater Haushalte und dienen dem Klimaschutz“, heißt es in der von Stadtbaurätin Bianca Urban und Maximilian Donaubauer, Fachbereichschef für Planen, Bauen und Umwelt, unterzeichneten Vorlage. „Mit diesem Programm unterstützt die Stadt klimafreundliche Privatinvestitionen.“

Mehr Informationen: Details zur Förderung eines Balkonkraftwerks größer als Größer als Zeichen Details über die geförderten Geräte, ihre Leistung und zur Förderung sind auf der Homepage der Stadt Delmenhorst einzusehen.

Stadt spricht von einem großen Erfolg des Förderprogramms

Im Laufe des Jahres sind bis August bislang rund 280 Anträge eingereicht worden, die derzeit geprüft und bearbeitet werden. Urban und Donaubauer werten dies als hohe Nachfrage. Bürger seien bereit, „einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“. Der „Erfolg und die Umsetzung des Förderprogramms“ soll durch die Mittelaufstockung gewürdigt und gesichert werden.

Hier kommt wieder Robert Gerling ins Spiel: Um die zusätzlichen 45.000 Euro im Haushalt für 2023 freizuschaufeln, ist eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich. Diese wird mit eingesparten Personalkosten beim Klimaschutzmanagement gedeckt. „Aufgrund beruflicher Veränderungen war das Klimaschutzmanagement mehrere Monate nicht besetzt“, heißt es dazu.