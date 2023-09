Die Stadt Delmenhorst lobt in diesem Jahr zum vierten Mal den Preis für Klima- und Umweltschutz aus. Das Preisgeld beträgt insgesamt 10.000 Euro. Vorschläge können bis zum 13. Oktober eingereicht werden. Der Bewerbungsbogen sowie der Auslobungstext mit den genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Internetseite der Stadt Delmenhorst unter www.delmenhorst.de/klima-umweltschutz-preis abrufbar. Interessierte senden ihre Bewerbung per E-Mail an klimaschutz@delmenhorst.de oder per Post an die Stadt Delmenhorst, Stabsstelle Klimaschutzmanagement, Hans-Böckler-Platz 16, 27749 Delmenhorst.

Klimamusterstadt mit Leben füllen

Mit dem Beschluss zur Klimamusterstadt hat sich die Stadt Delmenhorst zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zum Schutz des Klimas und unserer Lebensgrundlagen zu leisten. Neben der Ehrung und Prämierung herausragender Beiträge für den Klima- und Umweltschutz soll der Preis auch als Anregung verstanden werden, sich künftig in diesem Themenfeld zu engagieren.

Aufgerufen, sich mit ihren Beiträgen zu bewerben, sind unter anderem Kindergärten, Schulen, Vereine und Verbände, genauso wie ortsansässige Betriebe und Firmen sowie Einzelpersonen und Gruppen engagierter Bürger. Ebenso können Vorschläge für teilnahmeberechtigte Personen und Gruppen eingereicht werden.

Nicht berücksichtigt werden können Dienststellen und Behörden des öffentlichen Rechts, Parteien oder Leistungen, die aufgrund beruflicher oder rechtlicher Verpflichtungen erbracht wurden. Generell wird der Preis nur für laufende oder abgeschlossene Projekte mit Delmenhorster Bezug verliehen.

Komitee entscheidet

Über die Preisvergabe entscheidet ein Komitee, das unter anderem aus Mitgliedern des Rates der Stadt Delmenhorst und der Stadtverwaltung besteht. Das Preisgeld wird entsprechend der Entscheidungen des Preiskomitees verteilt.

Die Preisverleihung ist für Donnerstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der Markthalle geplant. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.