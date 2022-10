An dieser Stelle baut Delmenhorst eine komplett neue Kreuzung. Foto: Michael Korn up-down up-down Knotenpunkt in Stadtverkehr Delmenhorst verschiebt Kreuzungsumbau an der Stedinger Straße Von Frederik Grabbe | 24.10.2022, 09:39 Uhr

An der Stedinger Straße in Delmenhorst sollte in diesem Jahr eine neue Kreuzung zwischen Jute und Wollepark entstehen. Jetzt hat die Stadt das Projekt an der Hauptverkehrsader verschoben.