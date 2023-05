In Delmenhorst gibt es während der bundesweiten Aktionswoche für die Kindertagespflege mehrere Veranstaltungen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Bundesweite Aktionswoche Stadt Delmenhorst will Kindertagespflege bekannter machen Von Jonas Altwein | 03.05.2023, 14:10 Uhr

Bei der diesjährigen Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“ gibt es gleich drei Veranstaltungen in Delmenhorst. Der erste Termin ist am 8. Mai.