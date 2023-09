Denkmal in der Innenstadt Stadt Delmenhorst will Restaurierung des Rathauses abbrechen Von Frederik Grabbe | 11.09.2023, 17:25 Uhr Wird das Rathaus Delmenhorst restauriert? Die Stadt möchte von dem Vorhaben jedenfalls abrücken – die Politik muss entscheiden. Archivfoto: Frederik Grabbe up-down up-down

Seit neun Jahren plant die Stadt Delmenhorst die Restaurierung des Rathauses. Was gemacht werden muss, steht weitestgehend fest. Doch die Verwaltung will die Arbeiten nun doch nicht ausführen lassen. Was steckt dahinter?