Heidemarie Gniesmer nimmt seit mehr als zehn Jahren an Kursen der VHS Delmenhorst teil und kommt – ganz umweltbewusst – so oft es ihr möglich ist, mit ihrem Fahrrad. Damit ist die Seniorin bei Weitem nicht die einzige, wie VHS-Geschäftsführer Jürgen Beckstette berichtet: „Viele kommen mit dem Fahrrad, was aus ökologischer Sicht zu begrüßen ist.“ Aber: Laut Gniesmer gibt es zu wenige Stellplätze und das Baugerüst, das dort schon seit etwa zehn Jahren stehe, verenge den Platz noch zusätzlich. Mit Folgen: „Aus Verzweiflung sichere ich mein Rad auch an Stellen, die dafür nicht vorgesehen sind, zum Beispiel am Gitter vor den Mülltonnen.“ Außerdem sei einer Mitschülerin neulich ihr neues E-Bike demoliert worden.

Viele VHS-Kunden kommen mit dem Rad

Auch Beckstette sieht die Situation kritisch – zumal der Betrieb nach Corona wieder „brumme“: „Gerade für den Sommerandrang haben wir zu wenige Stellplätze, daher wären mehr Fahrradstellkapazitäten dringend wünschenswert.“ Dass das Gerüst, das die Besucher vor herabfallenden Teilen der bröckelnden Fassade des historischen Schornsteins beschützen soll, aber eigentlich als Provisorium gedacht gewesen sei, habe die Situation noch verschärft, bestätigt der VHS-Geschäftsführer ebenfalls: „Fahrräder dort durchzuschieben ist in der Tat nicht einfach. Das Baugerüst behindert – mal ganz abgesehen davon, dass es nicht schön aussieht.“

Reichlich eng: Besonders bei gutem Wetter kommen sehr viele Kursteilnehmer mit dem Fahrrad zur VHS. Foto: Heidemarie Gniesmer

Schornsteingutachter kommt

Wie Maximilian Donaubauer, Leiter des zuständigen Fachbereichs Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr bei der Stadt, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, betrachtet die Fachverwaltung die örtliche Zahl an Fahrradabstellanlagen ebenfalls als unzureichend – obwohl „keine unmittelbare baurechtliche Verpflichtung zur Errichtung weiterer Fahrradabstellplätze“ bestehe. Daher beabsichtige die Bauverwaltung, die Situation „mit der VHS und dem städtischen Gebäudemanagement hinsichtlich einer möglichen Ergänzung des Stellplatzangebotes zu erörtern“. Wegen des Baugerüstes sei bereits ein Schornsteingutachter für eine „turnusmäßige Begehung“ beauftragt. Einen konkreten Termin zur Sanierung durch eine Fachfirma gebe es jedoch leider noch nicht.

„Ich finde es positiv, dass die Stadt den Mehrbedarf anerkennt und zusätzliche Fahrradstellplätze schaffen will“, freut sich Beckstette. Da aber erst einmal abgewartet werden müsse, was der Schornsteingutachter zu möglichen Baumaßnahmen sagt, appelliert der VHS-Geschäftsführer an die Stadt, auch unabhängig von der „Schornsteinlösung“ zügig neue Fahrradstellplätze zu schaffen.

Parkgebühren für Autos als zusätzliches Ärgernis

Ein weiteres Ärgernis ist für Heidemarie Gniesmer das Parkangebot für Autos: „Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auf dem großen Parkplatz, seitdem er gepflastert ist, eine Parkgebühr entrichten. Das gefällt mir überhaupt nicht, da die Kursgebühr von rund 180 Euro schon hoch genug ist“, so die VHS-Kursteilnehmerin. „Auch hier müsste eine Lösung (vielleicht mit Parkscheibe und Parkzeitbeschränkung, zum Beispiel auf zwei Stunden) gefunden werden.“ Wie Donaubauer berichtet, ist der besagte Parkplatz beim Commedia in Privatbesitz und werde daher „zulässigerweise auch privat bewirtschaftet“.

Beckstette kann die Unzufriedenheit der autofahrenden VHS-Kunden zwar verstehen, weil diese sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt hätten, dort kostenlos parken zu dürfen. Er weist aber ebenfalls darauf hin, dass der Parkplatz einem privaten Investor gehört, der das Recht habe, Geld zu nehmen und gegebenenfalls „Knöllchen“ zu verteilen. Der Geschäftsführer findet es aber schade, dass dieser vorher nicht auf die VHS zugekommen ist, um über eine Sonderregelung für dessen Kunden zu sprechen. Mit den am Parkplatz aufgestellten Automaten sei eine solche Regelung aber jetzt technisch wohl nicht mehr möglich.