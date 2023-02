Zeigen, dass Stadtbücherei und Medienpädagogisches Zentrum für viel mehr als Bücher stehen (von links): Janina Meyer-Hauenschild, Leiterin Ulrike Mensching und Alana Gerigk. Foto: Marco Julius up-down up-down Leiterin Ulrike Mensching ein Jahr im Amt Stadtbücherei Delmenhorst: Weniger Ausleihen, aber mehr Aufenthaltsort Von Marco Julius | 24.02.2023, 14:38 Uhr

Seit gut einem Jahr leitet Ulrike Mensching die Stadtbücherei Delmenhorst. Im Gespräch mit dem dk spricht sie über ein eingestampftes Projekt, die Mischung des Publikums im Haus und was sie in ihrem zweiten Jahr bei der Sprach- und Leseförderung verbessern will.