Durch den Starkregen in der Nacht zu Mittwoch standen in Delmenhorst einige Straßen unter Wasser. Der Niederschlag war zu viel für die Kanalisation. Symbolfoto: dpa up-down up-down Überschwemmungen nach Unwetter Stadtwerke Delmenhorst: Starkregen war zu viel für die Kanalisation Von Jonas Altwein | 24.06.2023, 18:15 Uhr

Das Gewitter in der Nacht zu Mittwoch traf Delmenhorst mit seinem Starkregen heftig. Für solch enormen Niederschlagsmengen in kürzester Zeit sei das Kanalnetz nicht ausgelegt, so die Stadtwerke.