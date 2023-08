Ein breites Spektrum von ehrenamtlichen Aktivitäten prägt das Engagement der Einwohner Delmenhorsts. Von der Bekämpfung von Bränden bis hin zur Ratsarbeit – und das sind nur zwei von etlichen Beispielen in dieser Stadt. Um die Blicke auf das Ehrenamt zu richten, veranstaltet der Verein „Stars for Kids“ am 23. und 24. September eine Ehrenamtsmesse. Diese soll auf dem Gelände vom Autohaus Engelbart an der Annenheider Straße stattfinden.

„Stars for Kids“ feiert 10-jähriges Jubiläum

„Wir finden, dass das Ehrenamt stärker in den Fokus rücken sollte“, sagt Britta Burke im Gespräch mit dieser Redaktion. Sie engagiert sich als Vereinsvorsitzende des Vereins „Stars for Kids“, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, selbst ehrenamtlich.

An den beiden Wochenendtagen wird von 10 bis 18 Uhr reichlich Programm geboten, teilt die Organisatorin mit. In dieser Zeit können sich viele kleine und auch große Vereine, darunter beispielsweise der Weiße Ring, SV Atlas Delmenhorst, Seniorenbeirat und die gesamte „Blaulichtfamilie“ vorstellen. 54 Vereine hätten bereits zugesagt. Weitere dürften noch folgen, glaubt Britta Burke. Plätze seien noch genügend frei. Interessierte könnten sich per Telefon (04221/987211) oder per E-Mail an kontakt@starsforkids-delmenhorst.de melden. „Jedes Ehrenamt kann auf uns zukommen“, erklärt Britta Burke: „Bei der Messe geht es nicht nur um das Ehrenamt für Kinder, sondern auch um ernste Themen, wie beispielsweise Hospizarbeit.“

Wahl-O-Mat für das Ehrenamt

Eine besondere Sache wird beispielsweise die Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land anbieten. An deren Stand wird es laut der Veranstalterin einen Wahl-O-Mat für das Ehrenamt geben. Das Tool soll Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, helfen, die richtige Aufgabe für sich selbst zu finden.

Deniz Kurku übernimmt Schirmherrschaft

Derweil laufen die Vorbereitungen auf die Messe den Angaben zufolge bereits seit dem Frühjahr. Schausteller Andreas Kutschenbauer werde sich um das leibliche Wohl der Besucher, die die Messe kostenlos besuchen können, kümmern. Der SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku übernimmt die Schirmherrschaft. Zudem sei Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), bisher habe er nicht zugesagt, eingeladen worden.

Buntes Programm für Kinder

Neben den Informationsständen erwartet die Besucher ein lebhaftes Programm für Kinder. Eine Hüpfburg und ein Glücksrad sorgen unter anderem Unterhaltung. Außerdem dürfen sich sowohl junge als auch erwachsene Gäste auf Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten freuen. Näheres möchte Britta Burke noch nicht verraten. Als besonderer Höhepunkt ist für den Abend des ersten Veranstaltungstages eine Feier geplant, die den Ehrenamtlichen gewidmet ist.