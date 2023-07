1934 eröffnete Hermann Rüdebusch in dem neu erbauten Geschäftshaus an der Oldenburger Straße 202 in Delmenhorst sein Herrenbekleidungsgeschäft. Im selben Gebäude richteten Gotthold und Ida Klee 1936 eine Buchhandlung ein. Im Haus links daneben hatte Schlachtermeister Freese sein Geschäft.

Archivfoto: Rüdebusch