An der Steller Straße wird für die Durchfahrt von Linienbussen der Delbus eine Busschleuse eingerichtet. Die Arbeiten beginnen nach Mitteilung der Stadtverwaltung voraussichtlich am Montag, 9. Oktober, und dauern rund zwei Wochen.

Gesperrt ist die Steller Straße auf Höhe der Hausnummer 26 (zwischen Schreberstraße und Feldhusstraße). Hintergrund ist der Bau des sogenannten Rückkonsumzentrums der Abfallwirtschaft Delmenhorst.

Fußgänger und Radfahrer können den Bereich auch während der Bauarbeiten passieren. Radfahrer müssen jedoch absteigen und ihr Fahrrad schieben. Für etwaige Beeinträchtigungen aufgrund der Bauarbeiten bittet der städtische Fachdienst Straßen- und Brückenbau in der Mitteilung um Verständnis.

Zufahrt während der Bauarbeiten nur über Feldhusstraße

Während der Bauarbeiten sowie nach Errichtung und Inbetriebnahme der Busschleuse ist für Grundstücke an der Steller Straße (Hausnummer 26, hintere Zufahrt, bis Nummer 50 sowie Hausnummer 35 bis 75), alle Grundstücke an der Mackenstedter Straße und die Anlieger am Wischenweg (ab Steller Straße) die Zufahrt nur noch über die Feldhusstraße möglich. Die Anlieger wurden darüber bereits informiert.

Die Delbus teilte mit, dass die Buslinien 201 und 203 aufgrund der Bauarbeiten umgeleitet werden. Dadurch entfallen die Halltestellen „Feldhusstraße“ sowie „Steller Straße“ stadteinwärts.