Schüler putzen die Stolpersteine der verfolgten jüdischen Familie Rothschild in der Delmenhorster Innenstadt. Solche Gedenksteine soll es künftig auch für die Opfer der Krankenmorde in Wehnen geben. Archivfoto: AleX/PHOTO up-down up-down Weitere Stolpersteine in Delmenhorst Freunde der Jüdischen Gemeinde wollen auch an Opfer der NS-Krankenmorde erinnern Von Dirk Hamm | 05.07.2023, 20:45 Uhr

Die Freunde und Förderer der Jüdischen Gemeinde wollen in Delmenhorst eine oft übersehene Opfergruppe aus der NS-Zeit mit Stolpersteinen stärker in den Fokus rücken: 139 Delmenhorster sind in der psychiatrischen Anstalt in Wehnen zu Tode gehungert worden.