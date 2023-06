Massimo (rechts) und Beck servieren italienische Longdrinks nach eigenen Rezepten. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag am 11. Juni Delmenhorster Streetfood-Festival bietet drei Tage Leckereien im Stadtzentrum Von Thomas Breuer | 09.06.2023, 06:21 Uhr

Delmenhorst erlebt an diesem Wochenende über drei Tage eine Neuauflage der im vergangenen Jahr sehr gut besuchten Veranstaltung „Streetfood on Tour“ auf dem Rathausplatz, einschließlich verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. An rund 30 Ständen können Besucher auf kulinarische Entdeckungsreise gehen, der Eintritt ist frei.