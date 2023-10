Wer auf die Nordwestbahn (NWB) angewiesen ist, muss sich darauf einstellen, dass es in den nächsten Tagen zu Zugausfällen kommen kann. Die Lokführergesellschaft GDL hat am Mittwochabend im Zuge der mutmaßlich festgefahrenen Tarifverhandlungen mit dem Transdev-Konzern, zu dem auch die NWB gehört, einen Warnstreik angekündigt.

Sehr kurzfristig möglich

Wann und in welcher Form gestreikt wird, sei bislang völlig offen, sagte NWB-Sprecher Steffen Högemann auf Nachfrage. Es könne sehr kurzfristig soweit sein, wobei die Hoffnung bestehe, dass die GDL den Streik im Sinne der Fahrgäste so rechtzeitig angekündigt, dass die Organisation von Ersatzwagen und Schienenersatzverkehr noch möglich sei. Es sei aber mit Zugausfällen zu rechnen. Högemann sagte:

„Sobald wir ein Datum haben, planen wir um, aber zurzeit weiß nur die GDL, wann sie streikt.“

Bei der Nordwestbahn gibt es nach seinen Worten rund 450 Lokführer. Sollte ein großer Teil von ihnen streiken, wäre dies das größte Problem – und würde den laufenden Betrieb stärker treffen als die Arbeitsniederlegung etwa von Kundenbetreuern. Zum gewerkschaftlichen Organisationsgrad bei der NWB wollte Högemann keine Angaben machen, er sei aber in Bezug auf die GDL relevant.

Vor geplanter Fahrt genau informieren

Sobald das Unternehmen Klarheit habe, werde es von sich aus auf allen Kanälen informieren. Den Fahrgästen empfiehlt der Sprecher, sich vor einem geplanten Fahrantritt zu informieren, ob der gewünschte Zug tatsächlich fährt, etwa über den Internetauftritt der Nordwestbahn.

Ihre Mitteilung zu den bevorstehenden Schritten hat die GDL mit den Worten „Arbeitgeber provoziert Arbeitskämpfe“ überschrieben. Transdev habe sich in der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Oktober in Berlin geweigert, ein verbessertes Angebot vorzulegen. „Aufgrund der provokanten und eingefahrenen Haltung der Arbeitgeberseite“ habe die Gewerkschaft daraufhin die Verhandlungen abgebrochen und zeitnahe Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt.

Das will die GDL erreichen

Transdev hat laut GDL bei der ersten Verhandlungsrunde im September eine gestaffelte Entgelt- und Zulagenerhöhung in Summe von elf Prozent über eine Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Diese sei weit entfernt von den Forderungen der Gewerkschaft. Sie verlangt 555 Euro Entgelt- beziehungsweise 25 Prozent Zulagenerhöhung über zwölf Monate Laufzeit.

„Den Zeitpunkt der Streikmaßnahmen wird die GDL rechtzeitig bekannt gegeben“, heißt es. Zu den Arbeitskämpfen werden die bei sechs Transdev-Unternehmen beschäftigten Lokomotivführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten aufgerufen. Dazu gehören die NordWestBahn GmbH, Transdev Hannover GmbH, Transdev Mitteldeutschland GmbH, Transdev Regio Ost GmbH, Transdev Rhein-Ruhr GmbH sowie die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH.

Einschränkungen schon jetzt

Pendler aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg wären insbesondere von Einschränkungen der Linien RS 3 und RS 4 betroffen. Schon jetzt gibt es, auch aus betrieblichen Gründen, immer wieder Probleme. Ein großes Ärgernis sind derzeit Behinderungen durch die defekte Eisenbahn-Klappbrücke über die Hunte in Oldenburg.