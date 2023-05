Dilara Kitay (links) und Nazli Kandak sind seit der Grundschule Streitschlichterinnen und lösen jetzt Konflikte an der Oberschule Süd. Foto: Lea Borner up-down up-down Gewaltprävention in Delmenhorst Streitschlichterinnen berichten: Diese Konflikte gibt es auf unserem Schulhof Von Lea Borner | 22.05.2023, 19:16 Uhr

Dilara Kitay und Nazli Kandak, Neuntklässlerinnen an der Oberschule Süd, kennen sich als Streitschlichterinnen bestens aus. Sie schreiten in Konfliktsituationen zwischen Mitschülern ein und verbreiten Respekt und Frieden an der Schule. Das ist nicht immer so einfach, wie es klingt.