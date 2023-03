Ein technischer Fehler im Umspannwerk Delmenhorst-Nord an der Marschkämpe sorgte für den Ausfall am Montag. Foto: Florian Mielke up-down up-down Blackout in Delmenhorst und umzu Das ist die Ursache für die Strom- und Internetausfälle Von Florian Mielke | 13.03.2023, 11:44 Uhr | Update vor 3 Std.

Zu einem kurzen Stromausfall und längerfristigen Internetausfällen ist es am frühen Montag in vielen Haushalten in Delmenhorst und Umgebung gekommen. Das ist wohl die Ursache.