Auf der A29 ist auf der Huntebrücke bei Oldenburg ein LKW verunfallt und blockiert die Fahrbahn der Autobahn. Foto: Nord-West-Media TV up-down up-down Gefahr durch Sturm- und Orkanböen Sturmtief „Poly“: Lkw-Anhänger kippt auf A29 in Oldenburg um, allein 40 Einsätze in Hatten Von Frederik Grabbe | 05.07.2023, 19:42 Uhr | Update vor 3 Std.

Das Unwetter am Mittwoch in der Region um Delmenhorst hat zu starken Einschränkungen im Zugverkehr geführt. In Ahlhorn fiel ein Baum auf einen Triebwagen. Die Gemeinde Hatten gab es besonders viele Einsätze.