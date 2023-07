In Ganderkesee landete auf der Straße Auf dem Hohenborn dieser große Ast durch den Wind auf dem Asphalt. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Gefahr durch Sturm- und Orkanböen Sturmtief „Poly“ führt in Delmenhorst und umzu zu Zugausfällen Von Frederik Grabbe | 05.07.2023, 18:30 Uhr

Das Unwetter am Mittwoch in der Region um Delmenhorst hat zu starken Einschränkungen im Zugverkehr geführt. In Ahlhorn fiel ein Baum auf einen Waggon. In mehreren Städten und Gemeinden wurde davor gewarnt, vor die Tür zu gehen.