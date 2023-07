Wie gehen die Veranstalter der Open-Air-Aktionen am Grünen Zimmer in der Delmenhorster Innenstadt mit Regentagen um? Archivfoto: AleX/PHOTO up-down up-down Umzug in den Kaufpark ausgeschlossen Summer Jam in Delmenhorster Innenstadt wappnet sich gegen den Regen Von Frederik Grabbe | 31.07.2023, 16:25 Uhr

Am Freitag soll am Grünen Zimmer in der Delmenhorster City an frühere Zeiten der Disco „Heaven“ erinnert werden. Doch was tun gegen den Regen?