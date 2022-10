Foto: Frederik Grabbe Neubau in Delmenhorst geplant Supermarkt an der Cramerstraße: Edeka Fehner steht kurz vor Abriss Von Frederik Grabbe | 18.10.2022, 17:21 Uhr

Der frühere Edeka Fehner in Delmenhorst soll in Kürze abgerissen werden. Das teilt Edeka Minden-Hannover mit. Bis ein Neubau an die Stelle des Marktes tritt, dauert es aber noch. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.