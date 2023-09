An diesem Donnerstag und Freitag, 21. und 22. September, muss die Syker Straße am neuen Kreisverkehr abschnittsweise für motorisierte Verkehrsteilnehmer gesperrt werden. Grund sind Gartenbauarbeiten auf den Verkehrsinseln sowie in den Beeten am Straßenrand. Das teilt die Stadt mit.

Baustelle wandert

Zunächst wird in den Straßenrandbeeten zwischen dem Kreisverkehr und der Auffahrt zur B75 gearbeitet. Es handelt sich dabei laut Mitteilung um eine Wanderbaustelle mit maximal 50 Metern Länge. Die Arbeiten an den Beeten beginnen am Donnerstagmorgen, werden nacheinander ausgeführt und sollen jeweils zwei bis vier Stunden dauern. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Vollsperrung notwendig

Am Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag ist der Bereich zwischen Kreisverkehr und B75-Auffahrt voll gesperrt. Dann werden die Gartenbauarbeiten am Fahrbahnteiler erledigt. Die Baustelle kann über den Reinersweg, die Annenheider Allee, den Niedersachsendamm und Hasporter Damm umfahren werden. Die Einfahrt zum Kaufland-Parkplatz an der Syker Straße ist während der Arbeiten nur aus der Richtung der Autobahnanschlussstelle Stickgras erreichbar.

Im Anschluss an die Arbeiten an der Syker Straße beginnen die Erdarbeiten auf der Verkehrsinsel Reinersweg. Dafür wird der Reinersweg ab Ausfahrt Kreisverkehr in Richtung Annenheider Allee, Niedersachsendamm und Hasporter Damm gesperrt. Die Baustelle kann über die Syker Straße, Autobahnanschlussstelle Stickgras, B75, Annenheider Allee und Niedersachsendamm umfahren werden.

Parkplätze nur aus einer Richtung erreichbar

Die Parkplätze am Reinersweg (Schuhcenter und Fitness-Studio sowie Kaufland) sind während der rund vierstündigen Arbeiten am Freitag, 22. September, nur aus Richtung Annenheider Allee erreichbar. Der Fuß- und Radverkehr wird durch die Baustellen nicht beeinträchtigt.