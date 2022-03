Beim Raubüberfall wurde die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. (Symbolbild) FOTO: Deutzmann/ Imago Images Polizei sucht Zeugen Täter droht bei Raubüberfall auf Delmenhorster Kiosk mit Pistole Von Sonia Voigt | 27.03.2022, 13:31 Uhr

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Unbekannter am Samstag einen Kiosk an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst überfallen. Die Polizei sucht Zeugen für den Raubüberfall.