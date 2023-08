„Selbstbewusstsein gemeinsam stärken“ – so lautet das Motto des diesjährigen Tags der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle der Stadt hat für Freitag, 8. September, von 15 bis 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm in der Markthalle zusammengestellt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Selbstbewusstsein und mentale Gesundheit

So spricht Heilpraktikerin und Frauen-Coachin Sarina Dierkes in ihrem Vortrag über Selbstbewusstsein und mentale Gesundheit (Mental Health). „Für mich ist Selbstbewusstsein der Schlüssel für ein Leben in Leichtigkeit.“

Sie ist überzeugt:

„Durch die Fähigkeit, mich selbst zu reflektieren, bekomme ich einen Einblick, wer ich bin, was ich brauche, was ich mag und auch nicht mag.“ Sarina Dierkes Heilpraktikerin und Frauen-Coachin

„Das ist ein so bedeutsamer Schritt, um das Leben so zu gestalten, wie es zu dir passt. In meinem Vortrag möchte ich deutlich machen, was gerade heutzutage mit Selbstbewusstsein in Verbindung gebracht wird und welche Möglichkeiten es gibt, an seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten“, sagt Dierkes. Interaktive Übungen zur mentalen Gesundheit ergänzen ihren Vortrag.

Übungen zur Selbstverteidigung

Sascha Kühnel, Leiter der Akademie für Gewaltprävention, nimmt die Besucherinnen und Besucher bei seinem Vortrag „Mit Selbstbewusstsein zu neuen Horizonten“ mit auf eine Reise zum eigenen Potenzial.“

Und weiter:

„Selbstbewusstsein bedeutet nicht, dass ich bei Problemen frei von Ängsten bin, sondern vielmehr die Überzeugung, dass ich mit meinen Fähigkeiten und Kompetenzen Lösungen finden kann, um sämtliche Herausforderungen in irgendeiner Form zu meistern.“ Sascha Kühnel Leiter der Akademie für Gewaltprävention

Zudem gibt er Tipps und bietet Übungen zur Selbstverteidigung in unterschiedlichen Situationen an. Hierfür wird eine Station zum aktiven Ausprobieren aufgebaut.

Motto soll Mut machen

Die Selbsthilfegruppen haben das Motto der Veranstaltung kreiert. Es steht für Überwindung, Akzeptanz und Gemeinschaft und soll Betroffenen, Angehörigen sowie Interessierten Mut zu einem selbst und Mut zur Selbsthilfe verschaffen.

Bei der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Selbsthilfegruppen aus den verschiedenen Bereichen wie psychische Erkrankungen, chronische Erkrankungen, Suchterkrankungen, Behinderung, Soziales und Integration kennenzulernen.

Dabei richtet sich die Veranstaltung nicht nur an die aktiven Selbsthilfegruppen, sondern auch an diejenigen, die mehr zur Thematik erfahren möchten.

Neu gegründete Gruppen stellen sich vor

Dabei stellen sich die in diesem Jahr gegründeten Selbsthilfegruppen ebenfalls vor – hierzu zählen Gruppen zu den Themen Long-Covid, Depression und chronische Schmerzen, Schmerzen in der Halswirbel- und Brustwirbelsäule, Sehbehinderung und Blindheit sowie psychische Belastungen bei jungen Menschen.

Darüber hinaus stehen weitere Aussteller wie das Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung und der Sozialpsychiatrische Dienst aus dem städtischen Fachdienst Gesundheit für einen Austausch und Fragen zur Verfügung.

Kontaktstelle beantwortet Fragen

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle der Stadt moderiert den Tag der Selbsthilfe in der Markthalle und beantwortet Fragen zur Selbsthilfelandschaft in Delmenhorst und der Umgebung. Sie unterstützt bei Neugründungen, hilft bei der Suche nach der passenden Selbsthilfegruppe und klärt über finanzielle Fördermöglichkeiten auf.

Zuwachs bei der Kontaktstelle

Darüber hinaus wird das 30-jährige Bestehen der Selbsthilfe in Delmenhorst gefeiert. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle blickt dabei auf Meilensteine der vergangenen Jahre zurück und hat im Juli mit Charlene Paul personellen Zuwachs erhalten. Beim Tag der Selbsthilfe stellt sie sich vor. Neben der Leitung ihrer eigenen Selbsthilfegruppe „Deine Insel“ (Selbsthilfegruppe für junge Menschen mit psychischen Belastungen) in Zusammenarbeit mit Sarah Üffing setzt sich Paul dafür ein, das Thema Selbsthilfe für junge Menschen in Delmenhorst bekannter zu machen.

„Dass die Selbsthilfe einen sicheren Ort bietet, um verstanden zu werden und Probleme gemeinsam zu überwältigen, wissen auch nur die wenigsten.“ Charlene Paul Leiterin der Selbsthilfegruppe „Deine Insel“

„Immer mehr junge Erwachsene leiden an psychischen Belastungen – sei es durch schulische, berufliche oder persönliche Gründe“, sagt Paul. „Hinzu kommt, dass die Therapieplätze begrenzt und die Wartezeiten zu lang sind. Dass die Selbsthilfe einen sicheren Ort bietet, um verstanden zu werden und Probleme gemeinsam zu überwältigen, wissen auch nur die wenigsten. So möchte ich mich dafür einsetzen, dass das Thema Selbsthilfe bei jungen Erwachsenen ankommt und es in Ordnung ist, an die eigene Gesundheit zu denken und sich Hilfe bei Menschen zu holen, denen es genauso geht. Auch kann man durch die Selbsthilfe gute soziale Kontakte knüpfen.“