Mann kommt für mehrere Taten infrage Tankbetrüger in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt Von Eyke Swarovsky | 29.12.2022, 14:30 Uhr

Ein Tankbetrüger aus Bremen ist am Mittwoch an einer Tankstelle am Hasporter Damm in Delmenhorst erwischt worden. Er wollte Diesel für über 500 Euro klauen.