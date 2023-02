Die zwei Taxifahrer Serkan Torun (links) und Ali Cokyakar haben Zivilcourage gezeigt und eine Frau vor einem aggressiven Täter gerettet. Foto: Lea Borner up-down up-down Zivilcourage in Delmenhorst Taxifahrer Ali Cokyakar und Serkan Torun retten Frau vor prügelndem Angreifer Von Lea Borner | 02.02.2023, 06:30 Uhr

Ein von Drogen und Alkohol beeinflusster Mann hat am Samstag auf eine Passantin eingeschlagen. Zwei Taxifahrer haben sich ihm in den Weg gestellt und mit ihrer Zivilcourage wohl Schlimmeres verhindert. Einer der Helfer stand bei der Polizei erst in Verdacht, dem Täter geholfen zu haben.