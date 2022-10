Die Bremer Sixtie-Band „The Rascals“ heizt am 29. Oktober in der Markthalle ein. Foto: The Rascals up-down up-down Rock ‘n‘ Roll in der Markthalle The Rascals aus Bremen bringen Beat der 60er nach Delmenhorst Von Bettina Dogs-Prößler | 14.10.2022, 09:51 Uhr

Die legendäre Bremer Rock ‘n‘ Roll-Band „The Rascals“ steht am 29. Oktober in der Markthalle auf der Bühne. Die Show ist ein Tribut an die Musik der 60er Jahre.