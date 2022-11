Für das Stück „Oskar Schindlers Liste“ im Kleinen Haus Delmenhorst gibt es noch Karten. Foto: Der Bilderbauer D. Leppin up-down up-down Stück beruht auf wahren Begebenheiten „Oskar Schindlers Liste“ im Kleinen Haus Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 01.11.2022, 15:29 Uhr

„Schindlers Liste“ wurde bereits 1993 von Steven Spielberg verfilmt. 2018 ist die Theaterfassung auf die Bühne gekommen, die das Stück in einer ganz eigenen Fassung zeigt. Am 10. November wird es in Delmenhorst aufgeführt.