Tierbestatterin Maren Schmidt genießt die verbliebene Zeit, die sie noch mit ihrem 16-jährigen Yorkshire Terrier Lenny hat. Foto: Sophie Wehmeyer Trend geht zur Einäscherung Tierbestattungen in Delmenhorst: Maren Schmidt erweist Haustieren letzte Ehre Von Sophie Wehmeyer | 20.10.2022, 17:55 Uhr

Seit diesem Jahr können auf dem Tierfriedhof der Familie Schmidt in Delmenhorst keine Tiere mehr beerdigt werden. Doch das bedeutet nicht, dass sich Haustierbesitzer an jemand anderen wenden müssen. Maren Schmidt übernimmt den Betrieb ihres Mannes und bietet weiterhin Feuerbestattungen an.