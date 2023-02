Das getigerte Kätzchen hofft, von lieben Menschen in ein neues, schönes Zuhause geholt zu werden. Foto: Marc van der Velde up-down up-down Vier statt zwei Tage geöffnet Tierschutzhof Delmenhorst erweitert seine Öffnungszeiten Von Melanie Hohmann | 10.02.2023, 14:25 Uhr

Wer einem Vierbeiner ein neues und liebevolles Zuhause geben möchte, kann sich auf dem Tierschutzhof am Schillbrook ab sofort an vier Tagen in der Woche informieren.