Unter anderem 66 Katzen werden derzeit auf dem Tierschutzhof Delmenhorst versorgt (Archivfoto). FOTO: Bettina Dogs-Prößler up-down up-down Verstärkung für Telefondienst gesucht Tierschutzhof Delmenhorst wieder zu festen Zeiten geöffnet Von Melanie Hohmann | 11.08.2022, 10:37 Uhr

Auf dem Tierschutzhof in Schillbrok am Delmenhorster Stadtrand herrscht reges Leben: Die Mitarbeiter sind mit der Versorgung ihrer Schützlinge so sehr beschäftigt, dass die telefonische Erreichbarkeit mitunter auf der Strecke bleibt. Dies möchte der Verein nun ändern.