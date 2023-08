Jeder Mensch trauert anders. Arthur Meinken und Bogdan Klatzka sind erfahrene Trauerbegleiter im Hospizdienst Delmenhorst, sie wissen das. Und sie wissen auch: Männer haben häufig ihre eigene Weise, mit Tod und Trauer umzugehen. Genau deshalb ist vor rund einem Jahr an der Mühlenstraße ein besonderes Angebot entstanden: eine Trauergruppe nur für Männer, begleitet durch Männer. Meinken und Klatzka haben da ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Und sie fühlen sich bestätigt. „Das Angebot, sich einmal im Monat in dieser Atmosphäre zu treffen, hat sich bewährt, auch wenn die Teilnehmerzahl nicht immer hoch war“, sagt Klatzka. Insgesamt zwölf Männer waren mindestens einmal dabei, zwei sind es von Beginn an und noch immer. „Und auch die, die nur ein oder zweimal da waren, haben durch die Teilnahme einen kleinen Schritt gemacht“, sagt Meinken.

Gespräche suchen von Mann zu Mann

Gemeinsam in ungezwungener Atmosphäre Kraft schöpfen, Gespräche suchen von Mann zu Mann, vielleicht gemeinsam etwas unternehmen, einen Spaziergang, eine kleine Radtour, sich über den Lebensalltag austauschen, neuen Lebensmut fassen: all das sei in der Gruppe und in dem geschützten Raum möglich. Immer freitags kommt die Gruppe zusammen, das nächste Mal am Freitag, 15. September, von 16.30 bis 18.30 Uhr. Die Trauerbegleiter geben kleine Impulse. „Niemand muss reden, aber jeder kann und darf reden“, sagt Klatzka. An das erste Treffen erinnert er sich noch genau: „Was da alles herausgekommen ist, was da alles beredet werden konnte. Wie sich einige plötzlich, nach zaghaftem Beginn, öffnen konnten. Der eine oder andere hatte sehr viel in sich getragen.“ Der Trauerbegleiter ist noch immer beeindruckt. Trauer brauche Worte. Gemeinschaft und der persönliche Kontakt könnten helfen, mit dem Verlust zu leben, zurück in den Alltag zu finden.

Wollen Männern in der Trauerphase beistehen: Arthur Meinken und Bogdan Klatzka

Die Teilnehmer entstammen unterschiedlichen Generationen, der Jüngste war keine 20, die Ältesten sind über 80. Manche haben ihre Ehefrau verloren, andere ihr Kind oder ihre Eltern. Die verbliebenen Mitglieder wünschen sich sehr, dass das Angebot bestehen bleibt und die Gruppe wieder wächst.

Martina Meinken, Koordinatorin beim Hospizdienst, ist von dem Angebot für Männer überzeugt. „Es gibt einfach Männer, die sich in so einem Kreis ohne Frauen eher öffnen können“, sagt sie. Zugleich betont sie: „Männer können natürlich auch unsere gemischten Angebote wahrnehmen. Oder beide Optionen wählen. Wir schließen niemanden aus.“

Viele unterschiedliche Angebote

Der Hospizdienst Delmenhorst bietet zum Beispiel an jedem ersten Sonntag und an jedem dritten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr ein Trauercafé an. Zusätzlich gibt es offene Trauergruppen. Auch Einzelgespräche können vereinbart werden. Es gibt Angebote für Eltern von frühverstorbenen Kindern, für Angehörige von Menschen, die Suizid begangenen haben und vieles mehr. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur jeweiligen Anmeldung gibt es direkt beim Hospizdienst. Den Schmerz der Trauer begleiten, das ist das Motto. Doch der Hospizdienst ist auch dann da, wenn das Leben geht, etwa bei der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen in ihrem Zuhause, im Pflegeheim oder im Krankenhaus.