Doreen Aselage plottet schon seit vier Jahren aus Leidenschaft. Foto: Sofia Tonke up-down up-down Do-it-yourself-Trend Plotten Delmenhorsterin Doreen Aselage erschafft mit dem Plotter neue Kreationen Von Sophia Tonke | 28.01.2023, 11:43 Uhr

Was ist eigentlich ein Plotter und was kann ich damit machen? Plotter-Expertin Doreen Aselage erklärt, wie das Schneidegerät zum Verzieren und Kreieren von Karten, Vasen, Textilien und mehr genutzt werden kann – und was man zum Start benötigt.