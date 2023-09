Die Kirchengemeinde Hasbergen hatte zur Feier ihres goldenen Konfirmationsjubiläums am Sonntag vor allem diejenigen eingeladen, die 1973 in der St. Laurentius-Kirche oder in der Lutherkirche konfirmiert worden waren. Aber auch Jubilare aus anderen Kirchengemeinden oder diejenigen, die vor 60, 65, 70 oder gar 75 Jahren konfirmiert wurden, waren willkommen. Und Jubilare waren der Einladung bei bestem Wetter gefolgt. Nach einem Gottesdienst und dem Fototermin trafen sich alle im Gemeindehaus zu einer Kaffeetafel, um Erinnerungen an die gemeinsame Konfirmanden- und Schulzeit auszutauschen.

Das sind die Jubilare

Ihr goldenes Konfirmationsjubiläum feierten Reinhard Ahlers, Erika Bitar (geb. Tieslau), Ulrike Flechtmann (geb. Biermann), Frauke Freytag (geb. Meyer), Kerstin Bettina Glacer (geb. Brune), Anke Edeltraud Grade (geb. Eickhorst), Rainer Grützmacher, Ingrid Waltraud Elfriede Hallo (geb. Berger), Elke Heier-Martens (geb. Heier), Angela Elfriede Katerine Hohgengarten (geb. Rose), Raimund Klose, Anke Knauer (geb. Niendieker), Eike Mennebäck (geb. Boenisch), Elke Otte (geb. Thielsch), Edith Alice Piwek (geb. Augustin), Ingrid Irene Radensleben (geb. Wagner), Cornelia Raftke (geb. Bartels), Elke Bärbel Reimers (geb. Ahrens), Sabine Schmidt, Petra Hertha Segelken (geb. Dahnken), Karin Wilma Stolle (geb. Brunsch), Monika Stolle (geb. Petershagen), Klaus-Dieter Strudthoff und Marion Thomas (geb. Schwalenberg). Anne-Elisabeth Schöpski (geb. Stolle) freute sich über ihr 52. Jubiläum.

Horst Drewes, Ingrid Kreye (geb. Lange), Wilma Matuschek (geb. Ehlers), Gert Piwek, Brigitte Anita Rossius (geb. Drewes), Edeltraud Hedwig Schneider (geb. Wagner), Ute Zegenhagen (geb. Jacobs) kamen zur diamantenen Konfirmation zusammen. Dietmar Bödeker, Jan Hermann Buscher, Karl-Heinz Düßmann, Siegrid Lankenau (geb. Werner), Rüder Martens, Thea Hilde Zimmermann (geb. Lange), Renate Lina Zirpel (geb. Dietrich) feierten Eiserne Konfirmation.

Außerdem freuten sich Hilde Luise Bellmann (geb. Seifert), Horst Boers, Käthe Ursula Haries (geb. Göbel), Egon Heinrich Hollmann, Horst Maaß, Fritz Plate, Edda Gerda Pleus (geb. Paul), Werner Friedrich Schumacher, Wilfried Slechta, Hermann Friedrich Paul Thölstedt, Diedrich Georg Wichmann, Martin Zirpel über die Gnadenkonfirmation. Agneta Poulsen (geb. Wolff) feierte 71. Jubiläum, Helga Lisa Harjes (geb. Riekers) Kronjuwelenkonfirmation.