Rund 178 Delmenhorster Geflügelhalter betroffen Vogelgrippe-Ausbruch in Ganderkesee führt zu Überwachungszone in Delmenhorst Von Lea Borner | 21.09.2022, 18:04 Uhr

In der Gemeinde Ganderkesee ist auf einem Geflügelhof am Sonntag die Geflügelpest ausgebrochen. Nun verhängt die Stadtverwaltung Delmenhorst eine Restriktionszone, in der sich viele hiesige Geflügelhalter befinden.