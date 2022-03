So idyllisch liegt die ehemalige Feuerwache im Delmenhorster Ortsteil Hasbergen. (Archivfoto) FOTO: Marco Julius „Jede Option nutzen“ Delmenhorst: Ukrainische Flüchtlinge ziehen in Feuerwache Hasbergen ein Von Thomas Breuer | 21.03.2022, 16:15 Uhr

Die Stadt Delmenhorst ist auf der Suche nach dezentralen Unterkünften für ukrainische Flüchtlinge auch in Hasbergen fündig geworden. In der alten Feuerwache sollen in Kürze auf unbestimmte Zeit Menschen wohnen, die der Krieg aus ihrem Heimatland vertrieben hat.