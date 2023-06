Auf dem Stadtstrand am Rande des Marktplatzes sind Strandkörbe beschädigt worden. Anderes, wie ein großer Schirm samt Halterung und Palmen, wurde umgeschmissen. Foto: dwfg up-down up-down Strandkörbe teilweise zerstört Unbekannte verwüsten Delmenhorster Stadtstrand zum zweiten Mal Von Thomas Breuer | 26.06.2023, 18:23 Uhr

Manche Menschen in Delmenhorst können es offensichtlich nicht ertragen, wenn andere etwas schön herrichten. Zum zweiten Mal ist die Sandfläche an den Delmeterrassen in ihr Visier geraten.