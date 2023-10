Hunderte Reisende kommen am Mittwochmittag nicht per Zug voran: Die Bahnlinie zwischen Delmenhorst und Bremen ist gesperrt. Wie Benjamin Havermann, Sprecher der Nordwestbahn, am Mittag berichtete, habe es gegen 11 Uhr einen „Personenunfall“ an einem Bahnübergang zwischen Delmenhorst und Bremen gegeben. Deshalb ist die Linie gesperrt.

Busse pendeln zwischen den Städten

Reisende zwischen Delmenhorst und Bremen werden nun mit einem Busersatzverkehr zwischen den Städten trandportiert. Die Busse fahren im Pendelverkehr zwischen den Bahnhöfen. Laut Havermann rechnet die Nordwestbahn derzeit mit einer Sperrung bis etwa 12.30 Uhr. Reisende können sich auch über das Portal der Nordwestbahn www.nordwestbahn.de unter den „Akutmeldungen“ informieren.

Weitere Informationen folgen.