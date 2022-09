Eine fahradfahrene Person wurde von dem weißen Auto angefahren. Foto: Nonstopnews up-down up-down Verkehrsunfall in Delmenhorst Fahrradfahrer von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt Von Florian Mielke | 07.09.2022, 13:11 Uhr

Ein E-Bike-Fahrer ist an diesem Mittwoch an der Kreuzung Stromer Landstraße / Stedinger Landstraße in Delmenhorst von einem Auto angefahren worden. Der 69-Jährige schwebt in Lebensgefahr.