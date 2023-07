Alexander Huber erklärt, wie die Polizei versucht, die Straßen in Delmenhorst sicherer zu machen. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Hier kracht es regelmäßig Die Unfallschwerpunkte in Delmenhorst – und wie die Polizei darauf reagiert Von Jonas Altwein | 05.07.2023, 06:13 Uhr

In Delmenhorst gibt es mehrere Stellen, an denen es häufiger zu Verkehrsunfällen kommt. In Kooperation mit den Behörden beschließt die Polizei Maßnahmen, um die Straßen sicherer zu machen.