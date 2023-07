Eine Linie weniger wird es wohl bald geben. Foto: Kai Hasse up-down up-down Pendlerverkehr Buslinie zum GVZ Bremen ungenutzt: Politik in Delmenhorst resigniert Von Kai Hasse | 07.07.2023, 10:54 Uhr

Die Fahrt nach Bremen zur Arbeit soll keine „Solidarleistung“ mehr sein, meinen Politiker in Delmenhorst. Grund: Die Linie zum GVZ in Bremen läuft nicht. Und die Firmen in Bremen zahlen nicht mit.