In Delmenhorst kommen derzeit wenig Geflüchtete aus der Ukraine an, dafür aber mehr aus sogenannten Drittstaaten. Hier spielt Juan Pablo (3) mit seiner Mutter Sandra Espinosa aus Kolumbien in der Sammelunterkunft an der Breslauer Straße. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down In Delmenhorst und Ganderkesee Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine stehen vor Ort noch leer Von Sonia Voigt | 29.03.2023, 16:57 Uhr

Leere Flüchtlingsunterkünfte für Ukrainer: Wie in ganz Niedersachsen bleiben auch am Reinersweg in Delmenhorst und im Seminarhaus Rethorn die Betten frei. So läuft es momentan in den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften.