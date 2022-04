Högel war in vier Prozessen in den Jahren 2006, 2008, 2014/15 und 2018/19 wegen insgesamt 91 Mordtaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seine sieben angeklagten Ex-Vorgesetzten müssen sich im Prozess vor dem Landgericht Oldenburg wegen versuchter Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen in insgesamt acht Fällen verantworten. Sie sollen, wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor, zu bestimmten Zeitpunkten vom Verdacht auf die Taten erfahren haben, seien aber nicht eingeschritten. Högel habe so weitere Patienten vergiften können.

Vernehmung außer der Reihe im Fokus

Unter anderem Thema an Tag elf des auf 42 Tage angesetzten Mammutverfahrens waren die insgesamt fünf Vernehmungen in 2016 der Soko Kardio mit Högel. Im Fokus ist eine Vernehmung außerhalb der Reihe: nicht in der Polizeistation, sondern in der JVA Oldenburg und ohne Videoaufzeichnung sowie ohne die Anwältin Högels. In dieser Vernehmung hatte er seinen letzten Mord überraschend zugegeben, weswegen zwei der drei Delmenhorster Angeklagten jetzt vor Gericht sitzen.

Högel hatte damals auch das erste Mal die Benutzung des Tatmittels Sotalex als zugegeben – das Medikament war bei einer Blutuntersuchung kurz nach dem Versterben im Körper des Opfers gefunden worden. Die Verteidigungen sehen Ungereimtheiten in dieser Vernehmung, wollen darauf hinaus, dass sich der Beschuldigte über die Konsequenzen für seine Vorgesetzten im Klaren gewesen war und ein falsches Geständnis abgegeben hatte. Schmidt räumte ein: „ Mit dem Wissen von heute wäre es besser gewesen, das Setting genauso zu gestalten wie sonst.“

Strichliste über Todesfälle wegen Högels Schichten geführt

Ebenso wurde über die Sterbe-Statistiken in den Kliniken gesprochen, auch über die vom angeklagten Pflegedienstleiter erstellte Strichliste über die Anwesenheit der Pflegekräfte bei Patienten-Todesfällen. Unter anderem berichtete der heutige Kriminaldirektor Schmidt, dass am Klinikum Oldenburg der mitangeklagte Pflegedienstleiter bereits im Herbst 2001 angeregt habe, die Staatsanwaltschaft zu informieren. Das sei damals abgelehnt worden, unter anderem vom mitangeklagten Arzt. Dessen Verteidigerin führte aus, ihr Mandant habe mit Bereitschaftsdiensten sowie mit Högels Einsatz bei Hochrisikopatienten durchaus Erklärungen gefunden für dessen überproportionale Anwesenheit bei Reanimationen. Auch habe ihr Mandant in polizeilichen Befragungen im Jahr 2015 „keinerlei Hehl“ um die Liste gemacht und die statistische Erhebung erwähnt. Schmidt wollte das nicht abstreiten. Bekommen aber hatte die Soko die Liste erst ein weiteres Jahr später über den damaligen Geschäftsführer des Oldenburger Klinikums.

Schmidt berichtete auch über Ermittlungen zu Fällen abseits der Kliniken: So war Högel während seiner Delmenhorster Zeit von Ende 2002 bis Mitte 2005 nebenberuflich bei verschiedenen Rettungsdiensten im Landkreis tätig. Zwölf Ermittlungsverfahren habe die Soko allein zu diesem Bereich eingeleitet. Der Ermittler sagte, er gehe sehr wohl davon aus, dass Högel im Rettungsdienst Patienten in einen Zustand der Atemunfähigkeit gebracht habe, um sie dann zu intubieren, also einen Schlauch zur künstlichen Beatmung in die Atemwege einzuführen. Doch alle Verfahren wurden eingestellt, weil der einzig noch in Frage gekommene strafrechtliche Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung verjährt war.