Stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stand die VHS Delmenhort auch in 2022. Das wurde in einer Bilanz des Jahres durch den Chef Jürgen Beckstette nun deutlich. Auch der Zuzug von Flüchtlingen hatte einen maßgeblichen Einfluss auf das Geschehen der Bildungseinrichtung.

Ein Gag muss sein

Er sei „erfreut, dass sich so viele für die Arbeit der VHS interessieren“, sagte Beckstette zu Beginn seines Vortrags im Schulausschuss, der im Saal des Kleinen Hauses tagte. Viele Lacher – der Saal war womöglich hauptsächlich so voll, weil gleichzeitig in derselben Sitzung auch die hochemotionale Debatte um die Schullandschaft Delmenhorsts geführt wurde. Für einen Moment war der VHS-Leiter mit dem augenzwinkernden Gag die coolste Socke im Saal. Seine Bilanz begann aber mit einer schlechten Nachricht: Die VHS hatte mit Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen.

Masken- und Impfregulierungen hätten im vergangenen Jahr, vor allem noch im Frühjahrssemester, viele Teilnehmende im offenen Angebot der Volkshochschule abgehalten. „Noch weit in den Herbst hinein war das zu spüren und hat für geringere Teilnehmerzahlen und damit für geringere Deckungsbeiträge gesorgt“, so Beckstette.

30 Prozent weniger Teilnehmende

Allerdings habe sich dieser Effekt auch im Herbstsemester gezeigt: „Im offenen Kursangebot gab es auch nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen 30 Prozent weniger Teilnehmende als in der Zeit vor der Pandemie“, erklärte er.

Schnell reagiert habe die VHS im Zuge des Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden Flüchtlingszahlen in Delmenhorst. Bereits vier Wochen nach Ausbruch des Krieges habe es die ersten Willkommensklassen in Grundschulen und der IGS gegeben, sowie später auch Ferienangebote. Dabei zeigten die Ukrainer und Ukrainerinnen ein spürbar höheres Sprach- und Lernniveau als andere Gruppen.

Deutlich über dem Landesschnitt

Das Volumen der Kurse im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ sei mittlerweile wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau. Dieser Bereich ist der größte im Programm der VHS. Der zweitgrößte besteht aus den schulergänzenden Angeboten: Ferienbetreuung, Ferienschule, Lern- oder Sprachförderung aus dem „Bildung und Teilhabe“-Programm oder Schulganztag. Die Kursdichte für Weiterbildungen liege zudem seit Jahren deutlich über dem Schnitt in Niedersachsen.

671 Kurse wurden angeboten

Das „originäre“ Angebot kommt erst an Platz drei. Mit den Semesterthemen „Zusammen in Vielfalt“ und „Bildung für Nachhaltigkeit“ habe es 671 angebotene Kurse und Vorträge gegeben – 413 davon fanden statt, mit 4200 Anmeldungen.

Letztendlich war 2022 nach den Zahlen von Beckstette „das volumenstärkste Kalenderjahr seit Gründung der VHS“ – offenbar trotz Corona. Die stattgefundenen Unterrichtseinheiten lagen deutlich über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Etwa 46.000 Unterrichtsstunden habe es gegeben – so viel wie drei vierzügige Grundschulen. Aber: Das Niveau der originären Kurse und Vorträge lag rund 30 Prozent unter dem des Vor-Corona-Jahres 2019.

Sehr viele neue Mitarbeitende

Die Personalsituation derweil ist bewegt: Wegen eines Generationenwechsels gebe es sehr viele neue junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Etwa ein Drittel der Mitarbeitenden ist weniger als ein Jahr im Unternehmen“, so der VHS-Chef. „Sie können sich vorstellen, was das für eine Arbeit ist, an Ausschreibungen oder Einarbeitung.“ 60 Angestellte gebe es derzeit. Und es gab einen weiteren Schritt zu einem an die öffentliche Tarifvertragsordnung angelehnten Haustarif: Erstmals wurde ein Weihnachtsgeld ausgezahlt.