Beim El Toro findet zum ersten Mal ein Tanz in den Mai statt: Die Terrasse wird sich am 30. April in eine große Tanzfläche verwandeln. Tanz in den Mai: Hier feiert Delmenhorst im Jahr 2023 in den Wonnemonat

Es ist es wieder so weit: In Delmenhorst wird in den Mai getanzt. Während einige Partys und Events am 30. April und am 1. Mai sicher stattfinden, findet eine Party nur im kleinen Rahmen statt.