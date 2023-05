1500 kleine gelbe Gummi-Enten schipperten am Samstag beim Entenrennen über die Delme. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Aktion für den guten Zweck 120 Gewinner beim 9. Delmenhorster Entenrennen Von Frederik Grabbe | 13.05.2023, 16:21 Uhr

Am Ende war die Nr. 1043 am schnellsten: Beim Delmenhorster Entenrennen sind insgesamt 1500 Gummitiere an den Start gegangen. Gewinnen konnten aber nur die 120 schnellsten.