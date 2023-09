Zwei völlig voneinander abweichende Geschichten haben in einem Schöffengerichts-Prozess im Amtsgericht Delmenhorst ein wegen Drogenhandels „in nicht geringer Menge“ angeklagter 23-jähriger Delmenhorster und ein als Zeuge aussagender ehemaliger Kunde von ihm geschildert. Letztlich nutzte das keinem der beiden: Der Angeklagte kassierte wegen eines beabsichtigten Verkaufs von zehn Gramm Kokain ein Jahr und vier Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, und gegen den Zeugen wird die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Beschaffens von Betäubungsmitteln einleiten.

Angeklagter zieht Aussage spät zurück

Bei einer wegen Drogenhandelverdachts durchgeführten Durchsuchung seines Elternhauses hatte die Polizei Anfang des Jahres 2022 die in zwölf „Verkaufseinheiten“ abgepackten zehn Gramm Kokain in einer Tasche des 23-Jährigen gefunden. Das sah klar nach einer Verkaufsabsicht aus – die der 23-Jährige allerdings im Prozess bestritt: Nie habe er Drogen verkauft, diese nur für den später aussagenden Zeugen aufbewahrt, bei dem er Schulden gehabt habe und sie zum Ausgleich an bestimmte Personen weitergeben sollte.

Möglicherweise war es eine Überraschung für den Angeklagten, dass der von ihm benannte Zeuge, mehrfach vorbestraft und hafterfahren, seiner Zeugenladung folgte und zum Prozess tatsächlich auftauchte – und eine völlig andere Geschichte erzählte. Der Zeuge berichtete nämlich, er sei monatelang lang Drogenkunde des 23-Jährigen gewesen und habe immer mal wieder bei ihm Marihuana und auch Kokain gekauft. Kokain übrigens, das so sehr gestreckt gewesen sei, dass es ihm, dem Zeugen, die Nasenscheidewand zerstört habe. Als der Zeuge dann aber selbst Schulden beim Angeklagten gehabt habe, habe er den Kontakt abgebrochen. Seine Geschichte, muss gesagt werden, entspricht viel eher den Erkenntnissen der Polizei als die erste Einlassung des Angeklagten.

„Einsicht in Unrecht sollte belohnt werden“

So ruderte der Angeklagte nach dem überraschenden Zeugenauftritt komplett zurück – auch weil ihm das Gericht in einem Rechtsgespräch bei einem Geständnis eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe in Aussicht gestellt hatte. Er bekam sie, weil er bisher lediglich als Jugendlicher oder Heranwachsender verurteilt worden war, sein letztes Gerichtsverfahren so schon vier Jahre und die hier angeklagte Tat auch schon über eineinhalb Jahre zurücklag. Neue Straftaten sind seitdem nicht bekannt geworden. Zudem geht er inzwischen einem Job nach.

„Mein Mandant möchte einen Cut machen und hat sein Leben geändert“, sagte sein Verteidiger Bernd Idselis. „Zu einem guten Cut gehört die Einsicht in ein Unrecht, und das sollte man belohnen.“ Das sah letztlich auch das Gericht so. Zu den Bewährungsauflagen gehört eine Zahlung von 600 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung.