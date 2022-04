Die Thüringer Straße in Delmenhorst wird ab 2. Mai für Bauarbeiten voll gesperrt. (Symbolfoto) FOTO: Daniel Bockwoldt/dpa Bauarbeiten in Delmenhorst Vollsperrung an Thüringer Straße: Zufahrt für Anwohner nicht garantiert Von Eyke Swarovsky | 29.04.2022, 16:44 Uhr

Ab 2. Mai wird die Thüringer Straße in Delmenhorst für Bauarbeiten in zwei Abschnitten voll gesperrt. Für Anwohner kann nicht garantiert werden, dass sie ihre Grundstücke in der Zeit mit dem Auto erreichen.