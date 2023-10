Das Delmenhorster Kreisblatt, das vielen Kunden am frühen Morgen gedruckt ausgeliefert wird, schon am Abend zuvor lesen – diese Gelegenheit bietet das E-Paper den Print- und Digital-Abonnenten. Besonders bequem ist dies mit der dk-App auf einem Tablet. Ein Tablet, erklärt die Volkshochschule Delmenhorst in der Ankündigung eines ihrer Angebote, sei ein flacher, tragbarer Computer, mit dem „ortsunabhängig Zugang zu den vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Welt“ gefunden werden kann. Wie das geht, wurde in dem Kursus „Wie bediene ich einen Tablet-Computer? Einstieg in die digitale Welt“ vermittelt, der unter dem Motto „Aktiv im Alter“ zum Programm der VHS gehört. Dessen Premiere ist gerade zu Ende gegangen ist.

Kooperation zwischen VHS und Delmenhorster Kreisblatt

„Der erste Tabletkurs in Kooperation mit der VHS war ein voller Erfolg“, freute sich Stephanie Kowitz, Leiterin Vertrieb und Privatkunden des Delmenhorster Kreisblatts. An vier Abenden hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Leitung von Andreas Bösselmann erfahren, welche Möglichkeiten außer dem digitalen Zeitungslesen ein Tablet-Computer bietet. Das seien, zum Beispiel, im Garten Dokumentationen anschauen oder auf dem Balkon Musik hören, so die VHS.

Darum ging es in dem VHS-Kurs

In den vier Teilen wurde vermittelt, wie das Tablet bedient wird und welche Möglichkeiten es gibt, dies mit seinen Programmen für den Alltag zu nutzen, erklärte die VHS. Die Themen waren Grundeinstellungen und grundsätzliche Bedienung, Bewegung im Internet, Apps installieren und deinstallieren, das Fotografieren und das Bearbeiten von Fotos und Videos. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die keine Vorkenntnisse benötigten, konnten das Angebot ohne eigenes Gerät wahrnehmen. Ein Samsung-Tablet, das mit dem Android-System arbeitet, wurde gestellt. Andere Betriebssysteme wurden in diesem Kursus nicht behandelt. Kowitz freute sich, dass dieser sehr gut angenommen worden und auf positive Resonanz gestoßen war. Dies sei vor allem ein Verdienst von Kursleiter Bösselmann, erzählte Kowitz und gab die Komplimente aus dem Teilnehmerkreis weiter. Alle seien sehr begeistert und voll des Lobes gewesen, „mit welcher Ruhe und Gelassenheit er durch den Kurs geleitet hat“.

Planen weitere Tabletkurse für das Semester 2024: (von links) Stephanie Kowitz (Leitung Vertrieb und Privatkunden des dk), Andreas Bösselmann (VHS-Kursleiter) und Janina Pohlmann (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit VHS Delmenhorst).

Weitere Kurse geplant

Dieser Kursus wird im November ein weiteres Mal angeboten – er ist allerdings bereits ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Kowitz hatte aber eine gute Nachricht für diejenigen, an die kein Platz vergeben werden konnte. „Zusammen mit dem Programmbereichsleiter Kulturelle Bildung und Digitalisierung, Hasan Bicerik, werden für das nächste Semester 2024 neue Kurse geplant“, sagte die Vertriebsleiterin, denn: „Auch wir beim dk haben die Erfahrungen gemacht, dass es bei den Themen Tablet und Umgang damit einen großen Bedarf gibt. Wir freuen uns sehr, mit der VHS einen Kooperationspartner gefunden zu haben, der diesen decken kann.“

dk-Epaper wird bis in späten Abend aktualisiert

Das aktuelle E-Paper des Delmenhorster Kreisblatts kann übrigens jeden Tag ab 20 Uhr gelesen werden, nicht nur auf einem Tablet, sondern natürlich auch auf Smartphones und Desktop- oder Laptop-PCs. In der App „dk E-Paper“ wird es auf Tablets und Smartphones (für iOS und Android) zur Verfügung gestellt. Sie finden dort die Zeitung in gewohnter Optik und profitieren zudem von den Vorteilen der für das Tablet und das Smartphone optimierten E-Paper-Ausgabe wie beispielsweise der Artikelansicht, in der Sie die Schriftgröße an Ihre Bedürfnisse anpassen können, und der Vorlesefunktion. Die Ausgaben werden bis in den späten Abend aktualisiert. Sie verpassen also keine wichtigen Nachrichten.

Weiterführende Informationen zu unseren Abos finden Sie unter mein.dk-online.de.