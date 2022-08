Handpuppe Lubo und der bunte Greifball zeigen: Michaela Körner und Katharina Kruse nutzen in der Sozialarbeit an der Grundschule Deichhorst ganz verschiedene, oft spielerische Mittel, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. FOTO: Sonia Voigt up-down up-down Ansprechpartner für Schüler und Eltern in Delmenhorst Von Sozialtraining bis Hausbesuch: So helfen Sozialarbeiter an Schulen Von Sonia Voigt | 15.08.2022, 17:30 Uhr

Seit 15 Jahren unterstützt die Sozialarbeit an Schulen Kinder, Eltern und Lehrer in Delmenhorst. Mittlerweile sind 22 Fachkräfte an 15 Schulen im Einsatz. So sieht ihre Arbeit aus.