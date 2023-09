Als im Delmenhorster Stadtteil Düsternort 1953/54 eine neue Kirche gebaut wurde, handelte es sich erst um das zweite Gotteshaus in Delmenhorst nach der Stadtkirche im Zentrum. Nachdem am 26. Juni 1953 an der Breslauer Straße die Bauarbeiten gestartet waren, feierten die Gemeindemitglieder am 2. September vor 70 Jahren die Grundsteinlegung für ihre Kirche Zu den Zwölf Aposteln. Am Reformationstag des folgenden Jahres wurde der evangelische Sakralbau mit einem feierlichen Gottesdienst seiner Bestimmung übergeben.

In den Jahren zuvor hatten die Gemeindemitglieder in dem durch den Zustrom von Heimatvertriebenen schnell wachsenden Stadtteil mit einem Provisorium in einer Baracke an der Düsternortstraße vorliebnehmen müssen. Darin wurde auch der Konfirmandenunterricht abgehalten, und auch der Kindergarten war in einem provisorischen Gebäude untergebracht. Um den Notbehelf abzulösen, wurde der Architekt Grazianski 1951 damit beauftragt, einen Plan für ein Gemeindezentrum zu entwerfen. Die Finanzierung des Bauprojekts gelang dank des Engagements der Gemeindemitglieder, die beim Bau der Apostelkirche mit anpackten und vieles in Eigenarbeit erledigten.